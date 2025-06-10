"Оболонь была одной из главных мишеней": новые детали о последствиях массированной атаки на Киев

Ночью вторника, 10 июня, Россия нанесла массированный удар по Киеву. В городе прогремели взрывы, зафиксированы разрушения и пожары.

В частности, одной из главных мишеней стала Оболонь. Об этом Суспильному рассказал председатель районной государственной администрации Кирилл Фесик, передает 24 Канал.

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Последствия атаки на Оболонь

В результате ночной атаки России в Оболонском районе столицы произошло возгорание на 1 – 2 этажах многоэтажки, повреждены 18 квартир. Кроме того, госпитализировали 1 человека.

Большое количество взрывов и большое количество возгораний. Жилой сектор частично пострадал. Устраняем последствия, разворачиваем штаб, будем заниматься организацией помощи и уборкой завалов,

– сказал Фесик.

К слову, ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о работе сил ПВО по вражеским БпЛА на Оболони. Как следствие – падения обломков на территорию школы, а также пожары в нежилом здании и жилом массиве, где горело помещение аптеки.

Напомним, ночью враг также ударил по Одессе. Повреждена административная часть роддома, но обошлось без пострадавших.