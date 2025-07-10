Массированный удар БпЛА по Киеву, есть попадания в нескольких районах: какие последствия
Россия нанесла масштабный удар по Киеву в ночь на 10 июля. Появилась первая официальная информация о последствиях вражеской атаки.
О последствиях российской атаки на Киев в ночь на 10 июля – читайте в материале 24 Канала.
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У Соломенском районе есть попадание в нежилое здание. Обломки российского БпЛА упали во дворе жилого дома в Дарницком районе. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что, по предварительной информации, в Шевченковском районе Киева есть попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории. Также предварительно есть попадание в жилой дом. Обломки БпЛА упали вблизи АЗС и на крышу жилого дома.
У Соломенском районе есть попадание в нежилое здание.
Обломки российского БпЛА упали во дворе жилого дома в Дарницком районе.
Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что, по предварительной информации, в Шевченковском районе Киева есть попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории.
Также предварительно есть попадание в жилой дом. Обломки БпЛА упали вблизи АЗС и на крышу жилого дома.