Укр Рус
24 Канал Новости Украины Массированный удар БпЛА по Киеву, есть попадания в нескольких районах: какие последствия
10 июля, 02:11
3

Массированный удар БпЛА по Киеву, есть попадания в нескольких районах: какие последствия

Ярослав Погончук

Россия нанесла масштабный удар по Киеву в ночь на 10 июля. Появилась первая официальная информация о последствиях вражеской атаки.

О последствиях российской атаки на Киев в ночь на 10 июля – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Россияне атаковали Киев "Шахедами": в городе прогремели взрывы

 

02:32, 10 июля

У Соломенском районе есть попадание в нежилое здание.

02:08, 10 июля

Обломки российского БпЛА упали во дворе жилого дома в Дарницком районе.

02:07, 10 июля

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что, по предварительной информации, в Шевченковском районе Киева есть попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории.

Также предварительно есть попадание в жилой дом. Обломки БпЛА упали вблизи АЗС и на крышу жилого дома.


 