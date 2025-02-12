Сколько баллистических ракет сбили над Киевом: что говорят в КГВА
Россия в среду, 12 февраля, в очередной раз атаковала Киев. В КГВА рассказали, сколько баллистических ракет сбили над столицей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Тимура Ткаченко, начальника Киевской городской военной администрации.
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Россия атаковала Киев
По сообщению Воздушных Сил сегодня наши расчеты ПВО уничтожили 6 российских баллистических ракет Искандер-М,
– отметил Ткаченко.
Он отметил, что это опасное оружие, которое непросто ликвидировать и даже падение обломков может вызвать серьезные разрушения.
В результате атаки есть повреждения жилых домов, офисного здания и нежилой инфраструктуры в Голосеевском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Печерском районах,
– отметил глава КГВА.
Указывается, что по состоянию на 10 часов утра пожары ликвидированы или локализованы.
По его словам, поступали сообщения о падении обломков и нанесенном ущербе в Подольском, Соломенском районах, на отдельных объектах в Голосеевском районе. Информация, к счастью, не подтвердилась.
Известно, что к сожалению, в результате атаки противника погиб киевлянин 1985 года рождения. Указывается, что также 4 жителей столицы получили ранения. Среди них 9 летний ребенок. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.