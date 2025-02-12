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24 Канал Новости Украины Ракетный обстрел Киева: в некоторых районах столицы пропал свет
12 февраля, 06:50
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Ракетный обстрел Киева: в некоторых районах столицы пропал свет

Ирина Марцияш

Российские войска утром 12 февраля в очередной раз совершили обстрел Киева. Вследствие вражеских действий в одном из районов местами отсутствует электроэнергия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Проблемы со светом после атаки по Киеву

Утром 12 февраля российские войска атаковали Киев. После обстрела кое-где исчез свет.

Кое-где в Оболонском районе исчез свет после обстрела,
– сообщают журналисты Общественного.