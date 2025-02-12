Россия атаковала Украину ракетами и дронами, есть погибший в Киеве: главное о ночной атаке

Российские войска в очередной раз нанесли комбинированный удар по Украине. Хотя и большинство целей удалось сбить, из-за падения обломков есть разрушения и жертвы, в частности в Киеве.

В Киеве под ударом оказались в основном нежилые здания, но без жертв, к сожалению, не обошлось. Главное о ночной атаке рассказывает 24 Канал.

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Что известно о ночной атаке России на Киев

Ночью 12 февраля российские войска атаковали Киевскую область, используя дроны и ракеты.

Исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник отметил, что попаданий по объектам критической инфраструктуры не допущено.

В то же время отметил, что в результате российской атаки в Обуховском районе вспыхнул пожар нежилых помещений. В Бориспольском – обломками сбитых БПЛА повреждены 9 частных домов и автомобиль. В полиции добавили, что в Киевской области в одном из районов повреждены 9 частных домов, 2 автомобиля и хозяйственную постройку.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе в результате атаки погиб 1 человек, еще 4 получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок – 9 летняя девочка. Сейчас двух пострадавших медики госпитализировали, одному – оказали помощь на месте.

По данным СМИ, погибший мужчина работал охранником в офисном здании. В эту трагическую ночь он как раз находился на ночном дежурстве. По другой информации, жертвой оккупантов стал работник котельной.

В Оболонском районе произошло разрушение 2 офисных зданий, в одном из них возник пожар с 7-го по 1-й этаж.

По информации ГСЧС обломки дронов упали в Оболонском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах столицы. Так, в Святошинском районе обошлось без разрушительных последствий и пострадавших – там только зафиксировали падение обломков. Однако в других районах вспыхнули пожары.

Также известно, что в Соломенском районе произошло возгорание на крыше многоэтажки. Сейчас пожар ликвидирован. У Голосеевском районе – масштабный пожар в складском здании на площади 600 квадратных метров.

Также сообщалось, что после атаки в Киеве кое-где пропал свет, в частности в Оболонском районе. В YASNO отметили, что это, вероятно, произошло из-за повреждения локальных сетей, и не будет иметь глобальных последствий.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что вражеский удар вызвал пожар в здании бизнес-центра в Оболонском районе. Также произошло возгорание пожар на крыше дома в Святошинском районе столицы.

На месте попаданий в Киеве работали 138 спасателей и 45 единиц техники. По состоянию на 10 утра пожары или локализовали, или уже ликвидировали.

Ликвидация последствий российской атаки / Фото ГСЧС, Нацполиция

Ракеты атаковали Кривой Рог вечером 11 февраля

Около 21:00 Воздушные силы сообщили об опасности для Кривого Рога и уже через считанные минуты по городу ударили вражеские ракеты.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул рассказал, что пострадавших в результате удара нет. Однако есть повреждения 10 многоквартирных домов и домов частного сектора, повреждены также учебные заведения, бизнес-объекты, отель, АЗС, около 30 автомобилей.

Глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что вечером враг несколько раз атаковал Никопольщину – райцентр, Марганецкую и Мировскую громады. Обстреливал артиллерией, сбросил боеприпас с БпЛА и попал дроном-камикадзе. Обошлось без раненых и жертв.

Как отработала ПВО

Воздушные силы обнародовали отчет о работе ПВО этой ночью. Россия запустила по Украине 6 ракет и 123 дрона типа "Шахед".

Силы ПВО сбили 6 ракет и 71 БпЛА, еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки противника пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

По словам Тимура Ткаченко, начальника Киевской городской военной администрации, в Киеве силы ПВО сбили 6 российских баллистических ракет "Искандер-М".

Он отметил, что даже без детонации, только обломки ракеты уже могут нанести серьезный ущерб.

Также ночью подразделения ПвК "Восток" сбили над Днепропетровской областью 3 беспилотника.

Как на атаку отреагировали во власти

Этот террор России против Украины не прекратится сам по себе. Путин не готовится к миру – он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор

– подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Он в очередной раз призвал международных партнеров к единству и дальнейшей поддержке Украины в борьбе за справедливое завершение войны.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также отреагировал на атаку России по Киеву и области.

Россия осуществила ракетный удар по Киеву и Киевской области, ПВО/ПРО работала по баллистике. Вот так Путин хочет завершения войны,

– написал он.

Андрей Коваленко отметил, что "каждое публичное заявление Запада о "прогрессе" в движении к миру сопровождается ракетными ударами".

"Путин подготовил ресурсы к таким качелям, ранее об этом говорили. Накопил их для того, чтобы вот так вести любой диалог в течение 2025 года. Он не изменился, потому что во времена АТО и ООС делал похожие действия на восточном фронте – это методы дипломатии, тесно переплетаются с фронтом. По России должно лететь и будет лететь, без этого никак", – говорится в сообщении руководителя ЦПИ.