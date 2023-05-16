Целью врага в Киеве были западные системы ПВО, – Кличко об атаке на столицу
Источник:BILD
В ночь на вторник, 16 мая, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по столице Украины. В этот раз целью страны-террориста были западные системы ПВО, что охраняют Киев.
При этом интенсивность обстрелов может являться ответом на поставку Украине западного оружия. Об этом в интервью западному СМИ рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
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Российские обстрелы имели конкретную цель
Виталий Кличко отметил, что ночная атака на Киев 16 мая была одной из самых жестоких атак на столицу с начала войны. При этом ее целью были системы ПВО.
Целью российских атак является также наша ПВО, массовость, возможно, ответ на западные поставки оружия,
– сказал мэр Киева.
Такую цель, по мнению Кличко, оккупанты избрали потому, что благодаря западным системам ПВО Украине все чаще удается сбивать большинство российских беспилотников и ракет, в частности, крылатых. Следовательно, такое течение событий очень донимает захватчиков.
Захватчики испытывали систему ПВО
Российскую ночную атаку также прокомментировал эксперт по безопасности, экс-глава оперативного штаба Минобороны Германии Нико Ланге. Он объяснил, что своими обстрелами страна-террорист также испытывала новые системы ПВО, расположенные в Киеве.
Россия опробует новые украинские системы ПВО в Киеве. С помощью ракет "Кинжал", "Калибр", X101, X555 и беспилотников "Шахед" и "Орлан" атакующая армия хочет сделать выводы о позициях украинских систем ПВО, таких как "Патриот", "Ирис" и "NASAMS",
– сказал эксперт.
Нико Ланге также подчеркнул, что успешное отражение российской атаки и ее неудача для страны-террориста не означают, что обстрелы со стороны России прекратятся.
Ночная атака на Киев 16 мая: коротко
- Первые сообщения о мощных звуках взрывов в Киевской области появились около 02:50. Как сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов, в ночь на 16 мая враг применил и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе, и ракеты баллистического типа.
- Однако, несмотря на все попытки страны-террориста нанести как можно больше потерь, защитникам удалось сбить все 18 ракет, выпущенные по Украине.
- Несмотря на это, к сожалению, есть разрушение из-за обломков сбитых вражеских ракет. В частности, падение обломков было зафиксировано в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. При этом наибольшие повреждения были в Соломенском районе – там загорелось нежилое помещение и несколько единиц автомобильной техники.
- Некоторые обломки также упали на территорию столичного зоопарка, однако там, к счастью, не возникло пожаров. Более того, ни одно животное не пострадало, так что им после российского обстрела понадобились только антистрессовые меры.