Целью врага в Киеве были западные системы ПВО, – Кличко об атаке на столицу

В ночь на вторник, 16 мая, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по столице Украины. В этот раз целью страны-террориста были западные системы ПВО, что охраняют Киев.

При этом интенсивность обстрелов может являться ответом на поставку Украине западного оружия. Об этом в интервью западному СМИ рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Российские обстрелы имели конкретную цель

Виталий Кличко отметил, что ночная атака на Киев 16 мая была одной из самых жестоких атак на столицу с начала войны. При этом ее целью были системы ПВО.

Целью российских атак является также наша ПВО, массовость, возможно, ответ на западные поставки оружия,

– сказал мэр Киева.

Такую цель, по мнению Кличко, оккупанты избрали потому, что благодаря западным системам ПВО Украине все чаще удается сбивать большинство российских беспилотников и ракет, в частности, крылатых. Следовательно, такое течение событий очень донимает захватчиков.

Захватчики испытывали систему ПВО

Российскую ночную атаку также прокомментировал эксперт по безопасности, экс-глава оперативного штаба Минобороны Германии Нико Ланге. Он объяснил, что своими обстрелами страна-террорист также испытывала новые системы ПВО, расположенные в Киеве.

Россия опробует новые украинские системы ПВО в Киеве. С помощью ракет "Кинжал", "Калибр", X101, X555 и беспилотников "Шахед" и "Орлан" атакующая армия хочет сделать выводы о позициях украинских систем ПВО, таких как "Патриот", "Ирис" и "NASAMS",

– сказал эксперт.

Нико Ланге также подчеркнул, что успешное отражение российской атаки и ее неудача для страны-террориста не означают, что обстрелы со стороны России прекратятся.

Ночная атака на Киев 16 мая: коротко