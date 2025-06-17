По меньшей мере 5 человек пропали без вести, – Клименко об ударе по многоэтажке в Киеве
- 17 июня Россия массированно атаковала Киев, разрушив многоэтажку в Соломенском районе.
- По меньшей мере 5 человек пропали без вести, спасательные работы продолжаются.
Ночью 17 июня Россия массированно атаковала столицу Украины. В частности, враг разрушил многоэтажку в Соломенском районе – глава МВД рассказал детали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.
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Последствия вражеского обстрела Киева
Поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели ГСЧС деблокировали еще одного человека из разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве.
Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести жильцах дома. Они не выходят на связь с родными,
– пояснил Клименко.
Он заверил, что спасатели будут разбирать завалы, пока не убедятся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь.
Напомним, что в результате российского террора столицы Украины повреждена многоэтажка в Киеве. Клименко рассказывал, что удар был настолько сильным, что ракета прошла через все 9 этажей.
На местах работают все экстренные службы, а глава МВД призывает соблюдать ограничительные меры. Он отметил, что спасательные работы проходят под его личным контролем.