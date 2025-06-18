Есть 2 новых элемента: авиаэксперт назвал характерную черту атаки "Шахедами" на Киев 17 июня

Массированная атака дронами-камикадзе "Шахед" на Киев имела другие характеристики по сравнению с предыдущими, что усложнило их перехват силами ПВО. Это свидетельствует о необходимости адаптации тактики уничтожения вражеских дронов.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире 24 Канала рассказал, что живет в том районе, куда попал "Шахед" в многоэтажку. Характерной особенностью этого удара было то, что дроны пикировали с большой высоты и на высокой скорости – это новый элемент в тактике российского применения "Шахедов".

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Враг перезагрузил ПВО

Он добавил, что есть 2 новые черты российских атак "Шахедами":

первая – они заходят с большой высоты в пикировании.

– они заходят с большой высоты в пикировании. вторая – запускаются массированно, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны.

Я слышал все 12 "Шахедов", которые упали в нашем районе прошлой ночью.

Все взрывы были такой силы, что в квартирах вздрагивали даже двери – это было очень ощутимо,

– рассказал Валерий Романенко.

Он добавил, что Воздушные силы специально разделили цели: "Шахеды" и "Герани" – всего было 280 "Шахедов" из 440 ударных беспилотников. Из них удалось сбить 85%.

Мобильные группы не успевали перехватывать дроны на маршруте, когда те уже подлетали к жилым районам. Россияне использовали тактику перегрузки и пикирования на высокой скорости, при которой мобильным группам чрезвычайно сложно действовать: пулеметы не достают на такой высоте, а при такой скорости не остается времени для наведения и точного выстрела.

Именно поэтому, в основном, "Шахеды" прорвались в город. Если раньше удавалось сбивать 90 – 95%, иногда даже все 100% дронов, то сейчас, пока не будет разработано новых методов борьбы с новыми российскими тактиками, они будут прорываться,

– отметил Романенко.

Романенко объяснил, что 2000 ракет Министерство обороны США передало на Ближний Восток, хотя там они не являются критически нужными. Иран обстреливает Израиль баллистическими ракетами, против которых эти малые "антишахедные" ракеты неэффективны.

Из-за недостатка ракет и новой тактики врага, против которой еще не разработаны надлежащие меры противодействия, увеличивается количество дронов, достигающих целей.