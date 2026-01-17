Укр Рус
17 января, 10:26
Российские оккупанты атаковали Оболонский район Киева: есть ли пострадавшие

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • В ночь на 17 января российские БпЛА нанесли ущерб в Оболонском районе Киева, в частности в нежилой зоне и повредили технику.
  • Жертв и пострадавших в результате атаки нет, а воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:33, после чего были слышны взрывы.

В ночь на 17 января российская армия нанесла удар по столице. Вражеские БпЛА нанесли ущерб в Оболонском районе города.

Ночью киевляне слышали взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Что известно о последствиях атаки в столице?

В ночь на 17 января Киев попал под атаку беспилотников. В Оболонском районе города зафиксировали повреждения. В частности, речь идет о нежилой зоне. Также вражеские дроны изуродовали технику.

По словам главы Киевской МВА Тимура Ткаченко, жертв и пострадавших в результате российского обстрела нет.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:33. Через несколько минут Воздушные силы предупредили жителей столицы о движении БпЛА с севера на Киев. В 01:39 в столице были слышны взрывы.

