Российские оккупанты атаковали Оболонский район Киева: есть ли пострадавшие

В ночь на 17 января российская армия нанесла удар по столице. Вражеские БпЛА нанесли ущерб в Оболонском районе города.

Ночью киевляне слышали взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Смотрите также "Шахеды" попали на 11 объектах: как отработала ПВО по российским дронам

Что известно о последствиях атаки в столице?

В ночь на 17 января Киев попал под атаку беспилотников. В Оболонском районе города зафиксировали повреждения. В частности, речь идет о нежилой зоне. Также вражеские дроны изуродовали технику.

По словам главы Киевской МВА Тимура Ткаченко, жертв и пострадавших в результате российского обстрела нет.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:33. Через несколько минут Воздушные силы предупредили жителей столицы о движении БпЛА с севера на Киев. В 01:39 в столице были слышны взрывы.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Что известно о последствиях российского обстрела 17 января?