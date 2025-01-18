Много жертв, разрушенные здания, потоп и закрытое метро: все о массированном ударе по Киеву

Россия утром 18 января массированно атаковала Киев "Шахедами", а затем ударила баллистикой. К сожалению, известно о погибших и пострадавших, есть серьезные разрушения.

Первые взрывы в Киеве во время обстрела ударными БПЛА прозвучали примерно в 5 утра, а баллистикой страна-террористка ударила в 5:50. 24 Канал собрал все, что известно о российской атаке на украинскую столицу в субботнее утро.

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Россия атаковала Киев "Шахедами" и баллистикой

Тревогу этой ночью в Киеве объявляли трижды: первая длилась с 00:02 до 2:07, вторая – 4:54 – 5:46, третья – 5:50 – 7:05.

С вечера 17 января продолжалась атака "Шахедами" по Украине. В 5:14 в Киеве по ним работала ПВО.

Информации о последствиях атаки БПЛА нет.

В 5:51 появилось предупреждение об угрозе применения баллистического вооружения от Воздушных сил. Серию взрывов в столице услышали уже через 2 минуты.

В столице снова шумно. Работает ПВО. Угроза баллистического оружия. Находитесь в укрытиях!

– писал мэр Киева Виталий Кличко.

Падение обломков зафиксировано в трех районах Киева

После взрывов появилась информация о возгорании в Шевченковском районе Киева. Горело нежилое здание. А в подъезде жилого дома выбило почти все окна и было задымление.

Повреждения в результате атаки по Киеву / Фото РБК-Украина

Кроме того, в очередной раз пострадала станция метро "Лукьяновская" – там повреждены стеклянные элементы входа. Станцию пришлось закрыть на вход и выход, а поезда следовали без остановки на станции.

Также частично разрушено админздание, бизнес-центра и магазина.

В Киеве поврежден бизнес-центр: смотрите видео

Поврежден также McDonald's вблизи станции метро. Это было первое такое заведение в Украине, которое открыли еще в 1997 году.

Повреждены станция метро и McDonald's: смотрите видео

Последствия обстрела столицы / Фото Суспильного, РБК-Украина и телеграм-каналов

В этом же районе в результате атаки поврежден также магистральный водопровод. Возник потоп. В 9:29 давление в сети и водоснабжение всех потребителей было полностью восстановлено.

Огнем уничтожено 3 автомобиля, еще 10 – получили повреждения.

Последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС

Падение обломков также было зафиксировано в Деснянском и Голосеевском районах Киева. Возгораний не было.

Ликвидировали последствия атаки по меньшей мере 84 спасателя и 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Киевляне идут на работу после утренней атаки: смотрите видео

В результате атаки есть жертвы и пострадавшие

К сожалению, российская атака на Киев не обошлась без человеческих жертв. Все они – из Шевченковского района.

Так, сначала было известно о 3 погибших мужчинах. Но в 7:05 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество возросло до 4.

По данным NV, один из погибших сгорел заживо в машине. Еще одного молодого человека Россия убила в нескольких метрах от входа на станцию метро. Третья жертва также находилась в одной из машин.

В первый час после атаки тела жертв лежали под открытым небом.

Также еще 3 человека получили ранения.

О состоянии пострадавших пока не сообщается.

В Воздушных силах прокомментировали последствия атаки

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина объяснил, почему последствия атаки на Киев настолько серьезные.

Баллистические ракеты крайне сложные цели для перехвата. Обе ракеты, которые атаковали Киев, были сбиты,

– сказал он.

Игнат добавил, что одна из целей была сбита на небольшой высоте. Именно поэтому взрывная волна во время боевой работы вызвала такие последствия.

"Как мы неоднократно отмечали, фрагменты сбитой ракеты не могут раствориться в воздухе, поэтому последствия противовоздушного боя в такой местности, как густонаселенные города, к сожалению, случаются часто. Все, что сбивается в воздухе, обязательно упадет на землю, поэтому мы каждый раз просим граждан соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях", – цитирует Игната также "Украинская правда".