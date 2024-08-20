Россия запустила на Киев дроны и ракеты, есть повреждения домов

Ночью и утром Россия пыталась атаковать Киевскую область с помощью ударных дронов и ракет. Силы ПВО сумели уничтожить все цели, однако обломки также нанесли повреждения.

О последствиях атаки рассказали в ОВА, отметив, что оперативные группы продолжают фиксацию.

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Последствия атаки на Киевскую область 20 августа

В результате падения обломков сбитых целей повреждены 4 частных дома и хозяйственная постройка в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены и посеченные фасады.

Обратите внимание. Впоследствии в полиции обновили данные. Правоохранители сообщили, что по состоянию на 09:30 получили повреждения семь жилых домов, хозяйственное помещение и один автомобиль.

К счастью, обошлось без раненых.

Кроме того, в одном из районов загорелся травяной настил. Пожар быстро потушили.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет,

– сообщили в ОВА.

Последствия атаки на Киевскую область: фото Нацполиции

Напомним, что этой ночью воздушную тревогу в Киевской области ообъявляли трижды. Первая и вторая тревоги были связаны с атаками "Шахедов". Зато третью тревогу в регионе объявляли из-за атаки ракетами.

Все цели удалось сбить.

В целом воздушная тревога ночью объявлялась во многих областях страны. Силы ПВО сумели сбить 28 воздушных целей в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.