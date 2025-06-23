Россияне распространяют циничную ложь о разрушенной многоэтажке в Киеве
- Ночью 23 июня Киев подвергся комбинированному удару, в результате которого разрушены жилые дома, в частности, подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе.
- Россия распространяет ложные утверждения об ударе украинской ПВО по 5-этажке.
Ночью 23 июня Киев подвергся комбинированному удару. В результате вражеской атаки были разрушены жилые дома, в частности в Шевченковском районе баллистика уничтожила целый подъезд пятиэтажки.
На месте прилета российской ракеты продолжается поисковая операция. Спасатели уже достали 6 тел. Местные власти говорят о 3 людях, которые еще могут находиться под завалами дома, передает 24 Канал.
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Как врут оккупанты
Между тем захватчики отрицают свое очередное военное преступление. Во-первых, они заявляют, что якобы попали в Киеве по военным складам, местам хранения дронов и центрам управления СБУ и ГУР.
Во-вторых, бесстыдно распространяют кадры, разрушенной ими же многоэтажки в Киеве, утверждая, что, мол, в нее попала украинская ракета ПВО.
Подобные заявления являются циничной и откровенной ложью российской пропаганды, к которой Кремль прибегает каждый раз после террористических ударов по Украине, чтобы оправдать действия российской армии и пытаться спровоцировать раскол между военными и гражданскими в Украине,
– говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации.
Ложь россиян / Фото ЦПД