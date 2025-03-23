Чтобы не было трагедий, как 23 марта: в Киеве будут бороться с плотной запаркованностью дворов

В Киеве будут бороться с плотной запаркованностью дворов. Главной причиной такого решения является проблема с доступностью проезда для спасательных служб, которые первыми прибывают на место атаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Смотрите также Самому младшему пострадавшему 11 месяцев, среди погибших – ребенок: КГВА о последствиях удара по Киеву

В Киеве будут бороться с проблемой парковок во дворах

В ночь на 23 марта Киев пережил очередную атаку "Шахедов". Взрывы раздавались в разных районах столицы, а под ударом оказалась гражданская и жилая инфраструктура.

Когда спасатели прибыли на место атаки, то на отдельных локациях столкнулись с проблемой доступа к местам, в которые попали дроны. Поэтому возникают сложности и в развертывании спасательных работ. Дворы настолько плотно запаркованы, что доехать туда просто невозможно.

Чтобы минимизировать трагические случаи и обеспечить спасателям постоянный доступ и проезд, в Киеве будут бороться с проблемой парковки во дворах. Так, Ткаченко отдал поручение обеспечить постоянное инспектирование проблемных участков жилой застройки на предмет нарушения правил парковки. Также к этому процессу будут привлечены управляющие компании, ОСМД, ЖСК.

Также КГВА поручила разработать план-график обустройства антипарковочной инфраструктуры.

Приобщаем к этой задаче и ГСЧС Киева. Совместно с городскими департаментами они определят перечень адресов и подъездов к домам, где необходимо обеспечить проезд спецтехники,

– сообщили в КГГА.

Ткаченко добавил, что этот процесс небыстрый, поэтому важно, чтобы сами киевляне также проявляли инициативность. В КГВА призвали не ставить много автомобилей во дворах, сообщать о брошенных авто или транспортных средствах, которые перегораживают проезд.

"В конце концов, мы держим общество в курсе угроз, их приближения, рисков и последствий. Поэтому важно не просто брать эту информацию "к сведению", а подавать пример ответственного гражданского поведения", – подчеркнул Ткаченко.

Напомним, что в ночь на 23 марта в Киеве произошел трагический инцидент во время атаки "Шахедов". Так, один из дронов попал в многоэтажку. Под ударом оказалась квартира пожилой женщины на 9 этаже, однако спасатели не смогли спасти женщину, ведь двор был плотно заставлен автомобилями. К сожалению, поэтому женщину не успели спасти и она сгорела в собственной квартире.