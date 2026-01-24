Массированная атака на Киев: мониторы показали, сколько было целей, и как они летели на столицу

Ночью 24 января россияне осуществили массированный обстрел Киева. Враг в несколько волн атаковал ударными дронами, а также ударил баллистикой.

Детали ночного террора Украины рассказали в мониторинговом ресурсе monitor.

Как произошла атака на Киев 24 января?

Для атаки враг привлек не менее 250 различных воздушных целей в направлении Киева. Россияне в несколько волн атаковали ударными БпЛА Харьков, Киев и Киевскую область. Также обстреляли Кременчуг, Сумы, отдельные районы Житомирской и Черниговской областей.

Движение вражеских целей во время ночной атаки / Фото monitorwar

Кроме беспилотников, враг использовал ракеты:

Запустил около 5 сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет по Киеву и Киевской области с бортов Ту-22м3 с Брянщины.

Также враг применил 2 гиперзвуковые ракеты 3М-22 комплекса "Циркон" с территории Крыма по Киевской области.

Около 6 баллистических ракет по Киевской, Киеву, Днепропетровской, Харьковской области.

Отмечено также применение небольшого количества крылатых ракет Х-69 или 9М727.

Российский обстрел был направлен на объекты энергетики. Известно также о попадании в жилые дома в Харькове, нежилые помещения в Киеве и сооружения здравоохранения. Известно о погибшем и раненых.

Специалисты отметили, что ракеты Х-22/32 запускались в направлении столицы достаточно давно. "Цирконы" в последний раз применялись по Виннице, до этого по Сумах и Киеву. И первые и вторые успешно сбиваются. Информация из сети о "не можем сбить" явно ложная.

Какие последствия ночной атаки на Киев?