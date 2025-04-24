Очень много людей умерло, которых я знала, – жительница Святошинского района Киева
- Россия 24 апреля атаковала Киев ракетами, в результате чего в Святошинском районе погибли 9 человек и 63 пострадали.
- Жительница района Татьяна рассказала о серьезных повреждениях ее квартиры и личной трагедии, связанной с гибелью знакомых.
Россия 24 апреля атаковала Украину ракетами различных типов и дронами. Под массированным ударом оказался Киев, в частности Святошинский район. Одна из жительниц района поделилась деталями трагической ночи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".
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Жительница Киева поделилась пережитым
Россия ударила ракетой по дому в Святошинском районе. К сожалению, в результате очередного военного преступления россиян погибло 9 человек, 63 – пострадали.
Жительница Святошинского района Татьяна в комментарии журналистам рассказала, что ее квартира уцелела, однако очень серьезно пострадала. В доме вылетели двери, окна, балконы. Сама девушка также пострадала. По словам Татьяны, во время взрыва, вероятно, она ударилась головой, ведь сейчас у нее головокружение и тошнота.
Кроме того, девушка рассказала о личной трагедии. Так, погибла семья друзей ее брата. Тела папы и маленькой девочки уже нашли, а их маму и еще одного ребенка до сих пор ищут – они могут быть под завалами.
Очень много людей умерло, которых я знала. Очень грустно, и очень страшно,
– поделилась пережитым Татьяна.
Жительница Святошинского района поделилась пережитым: смотрите видео
Журналисты Суспильного также показали, что происходило ночью на месте атаки. На опубликованном видео можно увидеть страшные разрушения после российского обстрела. Все службы пока продолжают разбирать завалы.
Напомним, что в Святошинском районе – больше всего разрушений. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пожары и разрушения были зафиксированы на 6 локациях.