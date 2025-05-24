Фактически все из более 200 БПЛА и 9 ракет направлялось именно на Киев, – Игнат о ночной атаке

В центральных областях Украины этой ночью зафиксировали более 200 БПЛА и 9 баллистических ракет. Фактически все они направлялись на Киев.

Россияне постоянно улучшают свои беспилотники и ракеты, чтобы обойти украинскую ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Фактически все БПЛА и ракеты этой ночью были нацелены на Киев

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время ночной атаки 24 мая более 200 БПЛА и 9 баллистических ракет было зафиксировано в зоне ответственности ВзК "Центр" (Винницкая, Житомирская, Киевская, Черкасская, Черниговская, частично Полтавская, Сумская, Кировоградская области).

Фактически все эти ударные дроны и ракеты направлялись именно на Киев, говорит Юрий Игнат.

Они атаковали столицу с разных направлений, меняли маршрут, становится труднее подавлять дроны системами РЭБ, поскольку противник их совершенствует. Плюс, враг все чаще атакует этими БПЛА с высоты (2 километра и выше над землей), из-за чего сложнее их обезвреживать,

– говорит он.

Напомним, как сообщил Юрий Игнат, Россия модернизировала свои баллистические ракеты, в частности "Искандер". Они выбрасывают радиолокационные ловушки на подлете к цели, а также летят по менее ожидаемой траектории.

Это ухудшает эффективность систем ПВО Patriot, которые могут сбивать такие цели.