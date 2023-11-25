"Думали, что не вернемся домой": видео, как спасатели попали под атаку "Шахедов" в Киеве

Российские военные 25 ноября нанесли самый массированный удар дронами-камикадзе по Украине. Под атаку дронов в Киеве попали спасатели.

В ГСЧС показали видео, как команда спасателей попала под удары России. Спасатели были вынуждены прятаться в "импровизированном" бомбоубежище.

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В ГСЧС показали, как спасатели попали под атаку "Шахедов"

"Все, возможно, сегодня мы уже не вернемся домой", – об этом думали наши мужественные титаны, которые, стремясь помочь мирным жителям, сами попали под удары врага", – говорится в сообщении ГСЧС.

Как команда ГСЧС попала под атаку "Шахедов": смотрите видео

В ГСЧС отметили, что именно в таких условиях сейчас работает большинство украинских спасателей. Чрезвычайники рискуют жизнью под постоянным враждебным прицелом.

Россия ночью атаковала "Шахедами": детали

Ночью 25 ноября Россия выпустила по Украине рекордные 75 дронов-камикадзе "Шахед". Основной удар россиян был направлен в Киев. Оккупанты атаковали из Курской области и Краснодарского края.

Украинские военные сумели обезвредить сразу 74 "Шахеды", чем помешали России достичь поставленных целей. Из-за работы ПВО в нескольких районах Киева упали обломки и повлекли определенные разрушения.

Также по причине российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте без дальнейшей госпитализации.

Из-за атаки россиян в центральном регионе были повреждены магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения облэнерго. Как следствие, в Киеве частично не было света. Однако на вечер электроэнергию возобновили.