Клименко рассказал, могли ли люди спрятаться в подвал во время массированной атаки на Киев
- Во время массированной атаки на Киев ракета попала в многоэтажку в Святошинском районе, где не было подвала.
- Россия использовала реактивные дроны для атаки на Украину, которые шли на Киев с разных сторон, и разбор завалов продолжается в Соломенском районе, где также могут находиться люди.
Министр МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что в дом, который разрушен в Киеве во время массированной атаки, попала ракета. У людей не было, где спрятаться от обстрела.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление министра в комментарии телеканалу Киев24.
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Чем российская армия атаковала многоэтажку в Киеве?
Игорь Клименко отметил, что в доме в Святошинском районе, который пострадал в результате обстрела, не было подвала, а только погреб. Мальчика, который погиб вместе с мамой, врачи пытались спасти, но ребенок получил очень серьезные травмы.
По многоэтажке столицы россияне, вероятно, нанесли прямой удар ракетой. Вражеское оружие попало в пятый этаж, в результате чего подъезд был разрушен.
Обломки такой ракеты найдены, но следователи позже сообщат, что это была за ракета была,
– рассказал Клименко.
Сейчас по данным полиции, 9 детей пострадали из-за ночной атаки. Также травмы получили 52 взрослых жителей. Для ликвидации возгорания ГСЧС привлекла два пожарных вертолета.
Известно, что для массированной атаки по Украине Россия использовала реактивные дроны, которые в частности шли на столицу с разных сторон. Сколько БпЛА двигались на столицу – пока неизвестно.
Разбор завалов после обстрела также продолжается в Соломенском районе. Министр МВД отметил, что там также могут находиться люди.