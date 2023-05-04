В трех районах Киева обломки дронов упали возле домов: повреждены авто

В результате атаки в ночь на 4 мая в Киеве нет пострадавших. Впрочем, обломки сбитых дронов упали возле 10 гражданских домов.

Их обнаружили в Шевченковском, Печерском и Подольском районах. По словам руководителя КГВА Сергея Попко, в результате атаки повреждены припаркованные автомобили и дорожное покрытие.

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В результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах вокруг примерно 10 домов упали обломки. В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие,

– сообщил Сергей Попко.

Он также сообщил, что в настоящее время информации о пострадавших гражданах – не поступало.

Полиция показала обломки вражеских дронов

Стражи порядка зафиксировали последствия ночной атаки россиян на столицу. Они показали фото обломков воздушных целей, сбитых нашими бойцами.

Ночью и утром патрульные получали многочисленные сообщения о падении обломков. Прибывшие инспекторы обеспечивали охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников,

– говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что опубликованные фотографии – это наглядный пример того, почему всем крайне рискованно пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Обломки дронов, сбитых над столицей 4 мая / Фото Нацполиции

Кратко об атаке на Киев

Россияне выпустили по столице иранские дроны и, вероятно, баллистические ракеты. Из-за угрозы тревога длилась более 3,5 часов, во время неё работало ПВО.

Впоследствии в КГВА уточнили, что в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.

4 мая Россия выпустила по Украине 24 дрона-камикадзе типа "Шахид". Из них силы ПВО сбили 18.