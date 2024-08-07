Есть повреждения и раненый человек: стали известны последствия атаки "Шахедов" на Киевщине
Источник:Киевская ОВА
Российские войска продолжают атаковать мирные города Украины "Шахедами". В ночь на 7 августа ударные БпЛА атаковали Киевскую область.
В ОВА отметили, что тревога продолжалась всю ночь – более 8 часов. В результате вражеской атаки есть повреждения инфраструктуры и раненый человек.
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Какие последствия ночной атаки на Киевскую область
Российские войска уже третью ночь подряд атакуют Киевскую область. На этот раз для атаки оккупанты использовали ударные БпЛА.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей один человек травмирован – осколочное ранение ноги,
– рассказали в ОВА.
Также в двух общинах области повреждены 22 частных дома и хозяйственные постройки. В результате вражеской атаки в домах повреждены кровли крыш, выбиты окна и двери, посечены фасады.
Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Оперативные службы все еще фиксируют последствия атаки.
Напомним, что в ночь на 7 августа российские войска выпустили по Украине 30 "Шахедов". В Воздушных силах сообщили, что силами ПВО все ударные БпЛА были уничтожены.