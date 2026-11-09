Полицейские изъяли обломки БПЛА возле учебных заведений в Деснянском районе Киева

9 ноября утром реактивные дроны атаковали Киев. Обломки беспилотников упали в двух районах.

В частности, в Деснянском районе части дрона упали на открытой территории возле школы. Об этом сообщает полиция.

Последствия падения обломков в столице

Известно, что полицейские изъяли обломки вражеского БПЛА, которые упали рядом с учебными заведениями в Деснянском районе столицы.

К счастью, никто не пострадал.

На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники.

Правоохранители изъяли остатки дронов в столице / Фото: полиция

Напомним, утром 9 ноября в столице раздавались взрывы. В результате атаки в Соломенском районе произошло возгорание на территории парковки.

О пострадавших или погибших власти не сообщали.

Ранее глава Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что Киев не готов к сценарию, при котором город одновременно останется без воды, отопления и электричества.

По его словам, наибольшие риски угрожают левому берегу столицы, который зависит от работы ТЭЦ.

Также чиновник раскритиковал подготовку города к чрезвычайным ситуациям.

Он заявил, что, несмотря на значительные бюджетные расходы, Киев не имеет достаточных резервов для обеспечения жителей водой, теплом и электричеством.