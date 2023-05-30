Смотрела, как сбивают дроны: женщина, погибшая в Киеве, во время атаки была на балконе

Стали известны подробности о единственной жертве российских обстрелов Киева 30 мая. Оказалось, женщина в момент атаки находилась на балконе.

В ночь на 30 мая во время обстрела Киева обломки российского дрона попали в многоэтажку. К сожалению, одна жительница этого дома погибла.

Смотрите также Ночная атака по Киеву: есть погибшие, возросло количество пострадавших, 50 сообщений о разрушении

Женщина погибла, когда смотрела, как сбивают дроны

Обломки российского дрона попали в 24-этажное здание в Голосеевском районе. В доме произошел пожар, разрушены квартиры на верхних этажах.

В момент пожара из поврежденного дома были эвакуированы 20 жителей. Однако, к сожалению, 1 человек погиб. Еще 4 жителя дома получили ранения.

По словам Кличко, погибшая в момент атаки находилась на балконе и смотрела за тем, как сбивают дроны. Поэтому он призвал людей ни в коем случае так не поступать.

Ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, вышедшая на балкон посмотреть, как сбивают дроны,

– рассказал Кличко.

Это может спасти жизнь: советы от Воздушных сил, как вести себя во время атаки дронами

В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что во время воздушной тревоги на улице и на балконе находиться опасно. Прежде всего, когда раздается воздушная тревога, необходимо идти в укрытие.

Если такой возможности нет, он посоветовал хотя бы соблюдать правило 2 стен. К примеру, можно находиться в коридоре. Или на лестничной клетке дома на нижних этажах.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Киев