Летели "Калибры", баллистика, "Шахеды", есть много жертв: все о комбинированном ударе по Киеву

Россия в ночь на 24 апреля нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. В результате этого десятки людей пострадали, среди них дети, также есть информация о погибших.

Известно о возникновении пожаров и разрушениях гражданской инфраструктуры. Все, что известно о комбинированном ударе по Киеву ночью 24 апреля – рассказывает 24 Канал.

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