Летели "Калибры", баллистика, "Шахеды", есть много жертв: все о комбинированном ударе по Киеву
Россия в ночь на 24 апреля нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. В результате этого десятки людей пострадали, среди них дети, также есть информация о погибших.
Известно о возникновении пожаров и разрушениях гражданской инфраструктуры. Все, что известно о комбинированном ударе по Киеву ночью 24 апреля – рассказывает 24 Канал.
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Какие последствия атаки на столицу
В больницах столицы в настоящее время находится 31 человек, в том числе - 5 детей. В общем, в результате ночной атаки, пострадали 70 человек. Относительно погибших – окончательная информация уточняется, Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе. В Соломенском районе есть падение БПЛА на открытой местности, без разрушений. По Деснянскому району была информация, о пожаре на открытой территории, но это не подтвердили. Летело все: калибры, баллистика, шахеды. В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45. Здесь ждем официальной информации от Воздушных Сил, По состоянию на сейчас известно о 9 погибших. По предварительной информации, более 70 человек получили ранения различной степени. Среди пострадавших есть дети. Информация, как отметили в администрации, будет дополняться. Спасатели работали на 13 локациях. Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия. Также полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей, Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы. На местах работы экстренных служб установлены ограничения. В результате вражеской комбинированной атаки в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте. По обновленной информации в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар. Также повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта. В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и открытом участке местности. Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе. Отбой воздушной тревоги в Киеве. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на открытой местности. Обломки БпЛА упали в Подольском районе столицы. Экстренные службы направляются на место. Находитесь в укрытиях, Мэр Киева сообщил, что до двух возросло количество погибших в Киеве, 54 человека пострадали. В результате атаки России на Киев один человек погиб. 50 пострадали. Из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе и 6 детей. А 15-м оказали помощь на месте, сообщил городской голова Кличко. Виталий Кличко сообщил, что до 41 возросло количество пострадавших в результате атаки России на Киев. Десяти из них медики оказали помощь на месте. Остальных госпитализировали. В том числе – 5 детей. Голосеевский район: Шевченковский район: Святошинский район: Уже известно о 21 травмированном в результате атаки России на Киев. Их госпитализировали, сообщил городской голова Кличко. Среди них трое детей и беременная женщина, До 12 возросло количество пострадавших в результате российской атаки на Киев. Все они госпитализированы, сообщил городской голова Кличко. Руководитель КГВА сообщил о 5 пострадавших в результате комбинированной атаки. В Святошинском районе Киева пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте, сообщил городской голова Кличко. По его словам, там медики госпитализировали трехлетнего ребенка. По данным КГВА, в Святошинском районе предварительно возгорание жилого дома, в Голосеевском горят авто. В Шевченковском районе пожар в нежилых помещениях. В то же время в небе над столицей зафиксировали беспилотники. Руководитель КГВА Ткаченко сообщил о падении обломков в Голосеевском районе. Аналогичная ситуация произошла также в Шевченковском районе, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском Есть вызов медиков в Голосеевский, Соломенский, Святошинский и Шевченковский районы, В столице раздались взрывы. Воздушные силы сообщали группу ракет на территории области, из Черниговской области. В Киевской городской военной администрации сообщили, что столица находится под ракетной атакой.
– написал Виталий Кличко.
Последствия в Голосеевском районе
Повреждения в Шевченковском районе
Разрушения в Святошинском районе
Возгорание в Оболонском районе
– написали в КГВА.
Киев больше всего пострадал из-за атаки
– говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Под ударом оказалась и область
Разрушения в Киеве из-за атаки
Последствия удара по столице
– написал Кличко.
В каких районах есть повреждения
Кличко рассказал известные детали
– написал Виталий Кличко
В больницах столицы в настоящее время находится 31 человек, в том числе - 5 детей. В общем, в результате ночной атаки, пострадали 70 человек. Относительно погибших – окончательная информация уточняется,
Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе.
В Соломенском районе есть падение БПЛА на открытой местности, без разрушений. По Деснянскому району была информация, о пожаре на открытой территории, но это не подтвердили.
Летело все: калибры, баллистика, шахеды. В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45. Здесь ждем официальной информации от Воздушных Сил,
По состоянию на сейчас известно о 9 погибших. По предварительной информации, более 70 человек получили ранения различной степени. Среди пострадавших есть дети. Информация, как отметили в администрации, будет дополняться.
Спасатели работали на 13 локациях. Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки.
Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия. Также полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей,
Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы. На местах работы экстренных служб установлены ограничения.
В результате вражеской комбинированной атаки в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте.
По обновленной информации в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар.
Также повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта.
В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и открытом участке местности.
Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе.
Отбой воздушной тревоги в Киеве.
В Деснянском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на открытой местности.
Обломки БпЛА упали в Подольском районе столицы. Экстренные службы направляются на место.
Находитесь в укрытиях,
Мэр Киева сообщил, что до двух возросло количество погибших в Киеве, 54 человека пострадали.
В результате атаки России на Киев один человек погиб. 50 пострадали. Из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе и 6 детей. А 15-м оказали помощь на месте, сообщил городской голова Кличко.
Виталий Кличко сообщил, что до 41 возросло количество пострадавших в результате атаки России на Киев. Десяти из них медики оказали помощь на месте. Остальных госпитализировали. В том числе – 5 детей.
Голосеевский район:
Шевченковский район:
Святошинский район:
Уже известно о 21 травмированном в результате атаки России на Киев. Их госпитализировали, сообщил городской голова Кличко. Среди них трое детей и беременная женщина,
До 12 возросло количество пострадавших в результате российской атаки на Киев. Все они госпитализированы, сообщил городской голова Кличко.
Руководитель КГВА сообщил о 5 пострадавших в результате комбинированной атаки.
В Святошинском районе Киева пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте, сообщил городской голова Кличко.
По его словам, там медики госпитализировали трехлетнего ребенка.
По данным КГВА, в Святошинском районе предварительно возгорание жилого дома, в Голосеевском горят авто.
В Шевченковском районе пожар в нежилых помещениях. В то же время в небе над столицей зафиксировали беспилотники.
Руководитель КГВА Ткаченко сообщил о падении обломков в Голосеевском районе. Аналогичная ситуация произошла также в Шевченковском районе, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском
Есть вызов медиков в Голосеевский, Соломенский, Святошинский и Шевченковский районы,
В столице раздались взрывы. Воздушные силы сообщали группу ракет на территории области, из Черниговской области.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что столица находится под ракетной атакой.