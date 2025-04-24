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24 Канал Новости Украины Летели "Калибры", баллистика, "Шахеды", есть много жертв: все о комбинированном ударе по Киеву
24 апреля, 09:00
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Летели "Калибры", баллистика, "Шахеды", есть много жертв: все о комбинированном ударе по Киеву

Маргарита Волошина

Россия в ночь на 24 апреля нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. В результате этого десятки людей пострадали, среди них дети, также есть информация о погибших.

Известно о возникновении пожаров и разрушениях гражданской инфраструктуры. Все, что известно о комбинированном ударе по Киеву ночью 24 апреля – рассказывает 24 Канал.

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Какие последствия атаки на столицу

 

09:04, 24 апреля

В больницах столицы в настоящее время находится 31 человек, в том числе - 5 детей. В общем, в результате ночной атаки, пострадали 70 человек. Относительно погибших – окончательная информация уточняется,
– написал Виталий Кличко.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе.

08:50, 24 апреля

Последствия в Голосеевском районе

  • возгорание автомобилей во дворе жилого дома;
  • пожар в гаражном кооперативе;
  • падение обломков на территории нежилой застройки;
  • возгорание на территории гаражного кооператива. Частичное разрушение гаражей и 2-х этажного административного здания.
08:50, 24 апреля

Повреждения в Шевченковском районе

  • падение обломков БпЛА на открытой территории. Без возгорания;
  • возгорание и разрушение гаражей;
  • пожар на территории нежилой застройки. Разрушение административного здания.
08:50, 24 апреля

Разрушения в Святошинском районе

  • возгорание и частичное разрушение жилого дома. Известно, что под завалами находятся люди, продолжаются спасательные работы;
  • возгорание автомобилей во дворе жилого дома;
  • пожар на территории нежилой застройки;
  • разрушения на территории гаражного кооператива;
  • возгорание в здании;
  • пожар и частичное разрушение 1-этажного жилого дома;
  • возгорание на территории нежилого помещения, пожар ликвидирован.
08:50, 24 апреля

Возгорание в Оболонском районе

  • возгорание травяного настила и 9 автомобилей;
  • возгорание на крыше нежилого здания, пострадавших нет;
  • пожар в складском помещении и повреждение автомобилей поблизости.
08:50, 24 апреля

В Соломенском районе есть падение БПЛА на открытой местности, без разрушений. По Деснянскому району была информация, о пожаре на открытой территории, но это не подтвердили.

08:49, 24 апреля

Летело все: калибры, баллистика, шахеды. В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45. Здесь ждем официальной информации от Воздушных Сил,
– написали в КГВА.

По состоянию на сейчас известно о 9 погибших. По предварительной информации, более 70 человек получили ранения различной степени. Среди пострадавших есть дети. Информация, как отметили в администрации, будет дополняться.

08:00, 24 апреля

Киев больше всего пострадал из-за атаки

Спасатели работали на 13 локациях. Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки.

Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия. Также полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей,
– говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы. На местах работы экстренных служб установлены ограничения.

07:04, 24 апреля

Под ударом оказалась и область

В результате вражеской комбинированной атаки в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте.

По обновленной информации в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар.

Также повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта.

В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и открытом участке местности.

Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе.

06:55, 24 апреля

Разрушения в Киеве из-за атаки

06:33, 24 апреля

Отбой воздушной тревоги в Киеве.

06:06, 24 апреля

Последствия удара по столице

Удар по Киеву 24 апреля / Фото ГСЧС Киева

Последствия атаки на Киев 24 апреля / Фото ГСЧС Киева

05:10, 24 апреля

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на открытой местности.

04:13, 24 апреля

Обломки БпЛА упали в Подольском районе столицы. Экстренные службы направляются на место.

Находитесь в укрытиях,
– написал Кличко.

04:10, 24 апреля

Мэр Киева сообщил, что до двух возросло количество погибших в Киеве, 54 человека пострадали.

03:40, 24 апреля

В результате атаки России на Киев один человек погиб. 50 пострадали. Из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе и 6 детей. А 15-м оказали помощь на месте, сообщил городской голова Кличко.

03:32, 24 апреля

Виталий Кличко сообщил, что до 41 возросло количество пострадавших в результате атаки России на Киев. Десяти из них медики оказали помощь на месте. Остальных госпитализировали. В том числе – 5 детей.

03:00, 24 апреля

В каких районах есть повреждения

Голосеевский район:

  • возгорание автомобилей во дворе жилого дома.
  • пожар в гаражном кооперативе.
  • падение обломков на территории нежилой застройки.
  • возгорание на территории гаражного кооператива. Частичное разрушение гаражей и 2-х этажного административного здания.

Шевченковский район:

  • падение обломков БпЛА на открытой территории. Без возгорания.
  • возгорание гаражей.
  • пожар на территории нежилой застройки.

Святошинский район:

  • возгорание и частичное разрушение жилого дома. Известно, что под завалами находятся люди. Проводятся спасательные работы.
  • возгорание автомобилей во дворе жилого дома.
  • пожар на территории нежилой застройки.
  • разрушения на территории гаражного кооператива.
  • возгорание в здании.
  • пожар и частичное разрушение 1-этажного жилого дома.
  • возгорание на территории нежилого помещения. Ликвидировано.
02:55, 24 апреля

Уже известно о 21 травмированном в результате атаки России на Киев. Их госпитализировали, сообщил городской голова Кличко. Среди них трое детей и беременная женщина,

02:23, 24 апреля

До 12 возросло количество пострадавших в результате российской атаки на Киев. Все они госпитализированы, сообщил городской голова Кличко.

01:49, 24 апреля

Руководитель КГВА сообщил о 5 пострадавших в результате комбинированной атаки.

01:45, 24 апреля

В Святошинском районе Киева пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте, сообщил городской голова Кличко.

По его словам, там медики госпитализировали трехлетнего ребенка.

01:36, 24 апреля

Кличко рассказал известные детали

  • в Голосеевском районе предварительно обломки дрона упали возле жилого дома. Также в этом районе горят гаражи. На другой локации – автомобили;
  • в Шевченковском – попадание обломков в нежилое здание;
  • в Святошинском – предварительно возгорание дома. Во дворе другого дома горят авто;
  • в Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Все службы направляются на места вызовов.
01:24, 24 апреля

По данным КГВА, в Святошинском районе предварительно возгорание жилого дома, в Голосеевском горят авто.

В Шевченковском районе пожар в нежилых помещениях. В то же время в небе над столицей зафиксировали беспилотники.

01:18, 24 апреля

Руководитель КГВА Ткаченко сообщил о падении обломков в Голосеевском районе. Аналогичная ситуация произошла также в Шевченковском районе, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском

Есть вызов медиков в Голосеевский, Соломенский, Святошинский и Шевченковский районы,
– написал Виталий Кличко

01:11, 24 апреля

В столице раздались взрывы. Воздушные силы сообщали группу ракет на территории области, из Черниговской области.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что столица находится под ракетной атакой.