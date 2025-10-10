Циничный удар врага по Киеву: пострадало более десятка человек
- В результате ночной атаки России на Киев 10 октября есть пострадавшие.
- Некоторые из них находятся в больницах, 4 получают амбулаторную помощь.
Россия ночью 10 октября цинично атаковала Киев. В результате вражеских действий пострадали люди.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.
Что известно о пострадавших в Киеве?
Российские оккупанты ночью 10 октября терроризировали Киев и его жителей. В результате атаки врага на столицу есть пострадавшие.
По состоянию на 7:42 известно, что пострадали 12 человек. Указывается, что 8 из них находятся в больницах, 4 – получают помощь амбулаторно.
Что известно о последствиях атаки на Киев?
По состоянию на 4 часа утра Виталий Кличко сообщал о последствиях атаки на столицу.
В результате ударов по критической инфраструктуре Левый берег был без энергоснабжения, фиксировали проблемы и с водоснабжением.
В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там загорелись квартиры на нескольких этажах. Вскоре пожар ликвидировали.
В Голосеевском районе поврежден фасад и окна на 5 этаже десятиэтажки. Горели также машины во дворе.
В Деснянском районе обломки сбитой ракеты, предварительно, упали на открытую территорию возле поликлиники.
В Подольском районе обломки упали на открытой территории.