В Киеве раздались громкие взрывы: враг снова атаковал баллистикой, поврежден дом

В ночь на 7 ноября российские войска нанесли удар баллистическим оружием по Киеву. В городе раздалась серия мощных взрывов.

Как сообщили Воздушные силы, ракеты были запущены с восточного направления. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева в ночь на 7 ноября?

Воздушная тревога в Киеве, а также в целом ряде областей Украины была объявлена в 01:02 ночи 7 ноября. Возникла угроза применения баллистического оружия с востока – как указывали мониторинговые сообщества, как минимум из трех точек (Брянска, Курска и Миллерово).

Российская армия неоднократно запускала ракеты в сторону столицы, и прогремела серия взрывов. "Николаевский Ванек" отметил, что в этой волне было около 20 ракет – они били по свету и теплу в Киеве и Киевской области.

Взрывы в пригороде Киева. Враг наносит баллистические удары по объектам инфраструктуры. Находитесь в укрытиях!

– написал мэр Киева Виталий Кличко.

Атака на столичный регион продолжалась на момент публикации. Информация о последствиях на этот момент есть такая:

По предварительным данным, в Соломенском районе поврежден 5-этажный жилой дом.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что буквально за несколько часов до этого, вечером 6 ноября, баллистические ракеты уже били по Киеву. В прицеле врага – энергетические объекты.