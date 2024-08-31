Атака на Киев "Шахедами": силы ПВО уничтожили все вражеские дроны, которые угрожали столице

Российская армия ночью и утром 31 августа атаковала Киев своими беспилотниками типа "Шахед". В столице в течение этого времени работали силы противовоздушной обороны.

В конце концов, все дроны российской армии, которые пытались обстрелять город, уничтожили наши защитники неба. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших.

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Что говорят в КГВА о ночной атаке "Шахедами"

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что 31 августа была уже четвертая воздушная атака на Киев за эту неделю. По словам генерала, как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно типа "Шахед".

На Киев барражирующие боеприпасы заходили в течение всей ночи, волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа,

– отметил Попко.

Глава КГВА также подтвердил, что силы и средства ПВО уничтожили все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву. Точное количество и тип дронов, как отметил генерал, обнародуют Воздушные силы.

Попко подчеркнул, что Киев был и всегда будет приоритетной целью для российского агрессора в этой войне. Поэтому он настоятельно попросил киевлян и гостей города – быть сознательными и дисциплинированными, всегда выполнять правила поведения во время объявления воздушной тревоги и направляйтесь в укрытие.

Какие последствия вражеской атаки в области

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что ночью враг в очередной раз атаковал область ударными дронами. Тревога продолжалась почти всю ночь и утро.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. Пострадавших нет", – сказал он.

Кравченко также рассказал, что падение обломков фиксируют за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

В результате падения обломков сбитых целей также произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах Киевской области. Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки врага.