В Киеве на Нивках находят части кассетных боеприпасов

Городской голова столицы рассказал о находке в одном из районов. Это – кассетная "начинка" для ракет, которую враг использует для убийства как можно большего количества людей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.

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Россияне пытаются убить больше людей

На столичных Нивках экстренные службы находят части кассетных боеприпасов после вражеского удара по дому. Кличко подчеркнул, что, к счастью, никто не погиб.

Мэр города рассказал об интересной находке: смотрите видео Кличко

Виталий Кличко отметил, что такая находка – очередное свидетельство геноцида, который совершает Россия против украинцев.

Напомним, что Россия осуществила массированный обстрел украинских городов, а Киев пострадал больше всего. В столице зафиксированы удары по 27 локациям.

Только на столицу враг выпустил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики. Среди атакованных локаций: объекты критической инфраструктуры, образовательные учреждения и жилые дома.