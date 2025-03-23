Атака на Киев: жертвой стал 5-летний ребенок, всего погибли 3 человека

В результате атаки врага на Киев, которая произошла в ночь на 23 марта, восемь человек получили различные травмы, еще трое погибли. Среди погибших – 5-летний ребенок.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Воздушная тревога в столице продолжалась 5 часов 13 минут.

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Что известно о последствиях атаки дронов на Киев

Из-за вражеской атаки БПЛА на Киев произошло разрушение в нескольких районах. На местах полицейские документируют последствия обстрелов, а также работают взрывотехники и спасатели ГСЧС.

По состоянию на утро 23 марта известно о трех погибших. Жертвой российской атаки стал 5-летний ребенок. Число раненых тоже возросло до 10.

Как сообщили в КМВА, из-за вражеского БПЛА погибли отец и дочь. Также погибла женщина. Младшему пострадавшему в результате атаки всего 11 месяцев.

Обломки "Шахеда" попали в верхние этажи дома и в нежилое здание в Днепровском районе Киева. Повреждено заведение питания и квартиры на 6 этаже многоэтажки.

В Голосеевском районе обломки дрона упали на территорию промзоны. Пожар произошел в офисно-складском здании, а также загорелся металлический контейнер.

В Подольском районе этой ночью повреждена многоэтажка, возгорание произошло на 20 этаже.

В Шевченковском районе дрон повредил 6 автомобилей.

Людям на местах оказывается помощь.

Киев ночью атаковали вражеские БПЛА / Фото полиции Киева

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