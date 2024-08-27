Разрушение почти невозможно: какые главные особенности Киевской ГЭС

Одной из целей России во время атаки 26 августа была Киевская ГЭС. По ней ударили ракетами и дронами, но разрушить важный объект или нанести ему критические разрушения оккупанты не смогли.

Не стоит поддаваться панике и думать, что гидроэлектростанцию можно так легко взорвать. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский, добавив, что пока нет понимания, как вообще можно разрушить ГЭС.

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Какие могут быть последствия от разрушения ГЭС

Киевская ГЭС построена так, что очень трудно сказать, как ей навредить. Более того, она сейчас не работает для того, чтобы мощно давать электроэнергию. Несмотря на это, возможное уничтожение ГЭС нанесет Украине убытки. Мы будем иметь потери в энергетике, стабильности, устойчивости вокруг Киевского моря.

Разрушение ГЭС почти невозможно. Даже если бы это произошло, оно будет частичным. Это не Каховская плотина. Пробоины отремонтируют за считанные недели,

– отметил Андрей Закревский.

Он добавил, что энергетические потери скажутся на Киеве и области, но не будут иметь существенного значения. Вполне вероятно, мы станем свидетелями создания новых проектов гидротехнических сооружений. Сейчас массово строятся плотины вдоль русла, зато разрушаются те плотины, которые делали запасы пресной воды.

"Конечно, нам не нужно разрушение ГЭС, но она не станет для нас катастрофой", – добавил Андрей Закревский.

Имеет ли Россия инструменты для уничтожения ГЭС

Даже если представить, что на гидростанцию упадет ядерное оружие, то есть несколько вариантов восстановления плотины. В Украине низкий уровень воды, есть перепад, поэтому можно будет затопить несколько барж и закрыть пробоину, которую образует удар.

Плотина имеет хорошую основу, она правильно сделана и пригодна для ремонта. Россияне будут пытаться оказывать психологическое давление, бить в определенные элементы, чтобы нанести ущерб и повлиять на украинцев. Но все это не будет иметь смысла и ни к чему не приведет,

– подчеркнул Андрей Закревский.

Также непонятно, почему россияне выбрали именно конец лета – начало осени для ударов. Ведь высокий уровень воды у нас весной. Никаких оснований для отселения людей нет, а в разговорах о ГЭС есть очень много преувеличений.

Не стоит сравнивать ее с Каховской или Днепровской ГЭС, ведь это совсем другие сооружения. Они очень массивные. К тому же разрушения трудно представить даже учитывая законы физики.