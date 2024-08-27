Не варто піддаватися паніці й думати, що гідроелектростанцію можна так легко підірвати. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський, додавши, що поки немає розуміння, як взагалі можна зруйнувати ГЕС.

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Які можуть бути наслідки від руйнації ГЕС

Київська ГЕС побудована так, що дуже важко сказати, як їй зашкодити. Ба більше, вона зараз не працює для того, щоб потужно давати електроенергію. Попри це, можливе знищення ГЕС завдасть Україні збитків. Ми матимемо втрати в енергетиці, стабільності, сталості навколо Київського моря.

Руйнація ГЕС майже неможлива. Навіть якби це сталося, вона буде частковою. Це не Каховська гребля. Пробоїни поремонтують за лічені тижні,

– зауважив Андрій Закревський.

Він додав, що енергетичні втрати позначаться на Києві та області, але не матимуть суттєвого значення. Цілком ймовірно, ми станемо свідками створення нових проєктів гідротехнічних споруд. Зараз масово будуються греблі вздовж річища, натомість руйнуються ті греблі, які робили запаси прісної води.

"Звісно, нам не потрібна руйнація ГЕС, але вона не стане для нас катастрофою", – додав Андрій Закревський.

Чи має Росія інструменти для знищення ГЕС

Навіть якщо уявити, що на гідростанцію впаде ядерна зброя, то є декілька варіантів відновлення греблі. В Україні низький рівень води, є перепад, тому можна буде затопити кілька барж і закрити пробоїну, яку утворить удар.

Гребля має добру основу, вона правильно зроблена та є придатною для ремонту. Росіяни намагатимуться чинити психологічний тиск, битимуть в певні елементи, щоб завдати збитків і вплинути на українців. Але все це не матиме сенсу й ні до чого не призведе,

– підкреслив Андрій Закревський.

Також незрозуміло, чому росіяни вибрали саме кінець літа – початок осені для ударів. Адже високий рівень води у нас весною. Ніяких підстав для відселення людей немає, а в розмовах про ГЕС є дуже багато перебільшень.

Не варто порівнювати її з Каховської чи Дніпровською ГЕС, адже це зовсім інші споруди. Вони дуже масивні. До того ж руйнування важко уявити навіть з огляду на закони фізики.