Россия атаковала "Шахедами" Киевскую область: есть раненый, частично разрушены жилые дома

Россия в очередной раз атаковала "Шахедами" Киевскую область в ночь на 19 марта. По предварительной информации, пострадал человек.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Киевской ОГА Николая Калашникова.

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Какие последствия атаки на Киевскую область

Калашников рассказал, что в результате вражеской атаки на Киевщину пострадал человек в Бучанском районе.

Мужчина 60 лет получил ранения обеих нижних конечностей. Сейчас он госпитализирован в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь,

– говорится в сообщении.

Кроме того, предварительно в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. Также удалось ликвидировать пожары трех таунхаусов.

Последствия атаки России на Киевскую область / Фото Николая Калашникова

Корреспондентка 24 Канала рассказала, что один из российских БпЛА попал прямо в дом в Бучанском районе. К счастью, обошлось без пострадавших, детей успели вынести.

Российский дрон попал в дом в Бучанском районе: смотрите видео

В Обуховском и Фастовском районах было ликвидировано возгорание травяного настила. Также известно, что в Бориспольском районе в результате атаки поврежден частный дом. Сейчас на местах российской атаки работают все оперативные службы.

В ОВА пообещали предоставить дополнительную информацию позже.

К слову, российские "Шахеды" также атаковали Киев. Взрывы в столице прогремели 18 марта около 23:01, однако официальной информации о последствиях пока нет.