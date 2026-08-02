Дроны атаковали Киевщину: там загорелись склады

Ночью Россия обстреляла Киевскую область. В одном из районов возникли пожары.

Ночью под ударом врага снова оказалась гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в Киевской ОВА.

Какие последствия атаки на Киевщину?

В Броварском районе в результате вражеской атаки вспыхнули складские помещения. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Также поврежден один частный дом. К счастью, пострадавших среди населения нет.

Напомним, что 1 августа Киевская область подверглась нескольким атакам. В результате ночных ударов баллистики повреждения получило промышленное предприятие в Бучанском районе. Ранения получили трое работников.

Уже утром оккупанты нанесли удар реактивным дроном по Броварам, а именно по составам маркетплейса "Розетка". Погиб 61-летний мужчина, еще семь человек получили ранения.

Погибшим оказался работник маркетплейса Владимир Мельниченко. Известно, что во время атаки на складе находились 270 человек.

Куда еще били россияне 2 августа?

С ночи Россия применила против Украины 113 дронов. Из них 109 удалось обезвредить.

В Николаеве под удар российских войск попало гражданское образовательное учреждение. Во дворе образовательного учреждения загорелся автобус, повреждено здание и другие припаркованные автомобили.

В Запорожье обстрелам подвергся жилой район. Ранение получила 68-летняя женщина.