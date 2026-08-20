Массированная атака на Киевскую область продолжалась всю ночь: повреждены дома, АЗС и многоэтажное здание

В результате ночной массированной атаки на Киевскую область 20 августа погиб один человек, еще семеро получили ранения. В Бориспольском и Броварском районах зафиксировано разрушение частных домов, многоэтажных зданий, складов и АЗС.

Как сообщил председатель КОВА Тимур Ткаченко, российские оккупационные войска наносили удары по мирным населенным пунктам области с помощью ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет в течение всей ночи.

Каковы последствия атаки?

В Бориспольском районе пострадали шесть жителей, четверо из которых были госпитализированы в местную больницу с осколочными ранениями и резаными ранами.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены 14 частных домов, 4 складских здания, автозаправочная станция, многоэтажное здание и 8 автомобилей.

В Броварском районе один человек погиб, еще один получил травмы. На местах попаданий и падения обломков работают все оперативные службы, которые ликвидируют последствия и фиксируют преступления врага.

Местные власти совместно с общинами и международными партнерами уже организуют оказание необходимой помощи людям, чье имущество и жилье пострадали от обстрелов.

Последствия атаки на Киевскую область: смотрите фото ГСЧС

Что известно об ударе по Киеву?

В ночь на 20 августа российские войска нанесли по Киеву и области комбинированный удар ракетами "Калибр" и баллистическим вооружением. Атака привела к значительным разрушениям жилой и гражданской инфраструктуры.

В Соломенском районе столицы из-за ракетных попаданий и падения обломков частично разрушены верхние этажи девятиэтажного дома, а также повреждено пятиэтажное здание. Повреждения получили школа и детская больница. По состоянию на 08:17 в Киеве известно о 12 жертвах. Пострадали десятки людей.

При этом вражеское Минобороны цинично оправдало атаку, заявив о поражении якобы исключительно военных объектов и транспортно-логистических объектов.