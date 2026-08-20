Як повідомив голова КОВА Тимур Ткаченко, російські окупаційні війська завдавали ударів по мирних населених пунктах області ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами протягом усієї ночі.
Які наслідки атаки?
У Бориспільському районі травмовано шестеро жителів, чотирьох із яких медики госпіталізували до місцевої лікарні з осколковими пораненнями та різаними ранами.
Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів.
У Броварському районі одна людина загинула та ще одна дістала травми. На місцях влучань і падіння уламків працюють усі оперативні служби, які ліквідовують наслідки та фіксують злочини ворога.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Місцева влада разом із громадами та міжнародними партнерами вже організовує надання необхідної допомоги людям, чиє майно та житло постраждали від обстрілів.
Наслідки атаки на Київщину: дивіться фото ДСНС
Що відомо про удар по Києву?
У ніч на 20 серпня російські війська завдали по Києву та області комбінованого удару ракетами "Калібр" і балістичним озброєнням. Атака спричинила значні руйнування житлової та цивільної інфраструктури.
У Солом'янському районі столиці через ракетні влучання та падіння уламків частково зруйновано верхні поверхи дев'ятиповерхового будинку, а також пошкоджено п'ятиповерхівку. Пошкоджень зазнали школа та дитяча лікарня. Станом на 08:17 у Києві відомо про 12 жертв. Постраждали десятки людей.
При цьому, вороже Міноборони цинічно виправдало атаку, заявивши про ураження нібито виключно військових об'єктів та транспортно-логістичних об'єктів.