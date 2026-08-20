Як повідомив голова КОВА Тимур Ткаченко, російські окупаційні війська завдавали ударів по мирних населених пунктах області ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами протягом усієї ночі.

Які наслідки атаки?

У Бориспільському районі травмовано шестеро жителів, чотирьох із яких медики госпіталізували до місцевої лікарні з осколковими пораненнями та різаними ранами.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів.

У Броварському районі одна людина загинула та ще одна дістала травми. На місцях влучань і падіння уламків працюють усі оперативні служби, які ліквідовують наслідки та фіксують злочини ворога.

Місцева влада разом із громадами та міжнародними партнерами вже організовує надання необхідної допомоги людям, чиє майно та житло постраждали від обстрілів.

Наслідки атаки на Київщину: дивіться фото ДСНС

Що відомо про удар по Києву?

У ніч на 20 серпня російські війська завдали по Києву та області комбінованого удару ракетами "Калібр" і балістичним озброєнням. Атака спричинила значні руйнування житлової та цивільної інфраструктури.

У Солом'янському районі столиці через ракетні влучання та падіння уламків частково зруйновано верхні поверхи дев'ятиповерхового будинку, а також пошкоджено п'ятиповерхівку. Пошкоджень зазнали школа та дитяча лікарня. Станом на 08:17 у Києві відомо про 12 жертв. Постраждали десятки людей.

При цьому, вороже Міноборони цинічно виправдало атаку, заявивши про ураження нібито виключно військових об'єктів та транспортно-логістичних об'єктів.