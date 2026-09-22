Как сообщает Киевская областная государственная администрация, только за последние сутки в регионе зафиксированы разрушения 34 различных объектов. Последствия вражеских ударов обнаружены сразу в четырех районах области.

Подробности разрушений в Киевской области

Наибольший удар на этот раз пришелся на Бучанский район, где пострадали 17 объектов. Среди них оказались 12 частных домов, 3 автомобиля, а также местное предприятие и складское помещение.

В Обуховском районе обломки беспилотников повредили 6 жилых домов и 2 транспортных средства.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Броварском районе, где разрушениям подверглись 4 частных дома, 3 автомобиля и производственно-складское здание.

Кроме того, еще один поврежденный дом зафиксировали в Белоцерковском районе.

В настоящее время все оперативные службы продолжают работать на местах падения обломков. Специалисты тщательно фиксируют последствия российского террора и помогают местным жителям.

Напомним, что ночью Россия совершила атаку на Полтавскую область. Под ударом оказались промышленные и аграрные объекты. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области. Под прицелом оказались промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. На местах попаданий вспыхнули пожары.