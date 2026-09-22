Як повідомляє Київська ОВА, лише за останню добу в регіоні зафіксували руйнування 34 різних об'єктів. Наслідки ворожих ударів виявили одразу в чотирьох районах області.

Деталі руйнувань на Київщині

Найбільшого удару цього разу зазнав Бучанський район, де постраждали 17 об'єктів. Серед них опинилися 12 приватних осель, 3 автомобілі, а також місцеве підприємство та складське приміщення.

В Обухівському районі уламки безпілотників пошкодили 6 житлових будинків та 2 транспортні засоби.

Схожа ситуація спостерігається і на Броварщині, де руйнувань зазнали 4 приватні садиби, 3 машини та виробничо-складська будівля.

Крім того, ще один пошкоджений будинок зафіксували у Білоцерківському районі.

Наразі всі оперативні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Фахівці ретельно фіксують наслідки російського терору та допомагають місцевим мешканцям.

Нагадаємо, що вночі Росія атакувала Полтавщину. Під ударом опинилися промислові та аграрні об'єкти. На щастя, минулося без постраждалих.

Також вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпропетровській області. Під прицілом були промислові підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. На місцях влучань спалахнули пожежі.