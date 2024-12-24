Повреждены частные дома: в ОВА рассказали о последствиях атаки "Шахедов" на Киевщину

С 23 декабря Россия атаковала Украину "Шахедами". Ночью на Киевщине работала ПВО.

Там за время этой атаки тревогу объявляли неоднократно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Руслана Кравченко.

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Что известно об атаке "Шахедов" на Киевщину

"Враг в очередной раз атаковал Киевскую область с помощью БпЛА. Ночью воздушная тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО", – сообщил Руслан Кравченко.

В результате работы противовоздушной обороны есть сбитые цели.

К счастью, пострадавших во время атаки среди местных не было. Также не зафиксировано попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры, однако некоторые повреждения таки есть.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 5 частных домов дачного кооператива. В помещениях выбиты окна,

– добавил председатель ОВА.

На местах оперативные группы фиксируют и ликвидируют последствия этой российской атаки.

Напомним, что в целом оккупанты запустили по Украине 60 ударных дронов, из которых 36 сбили, а 23 – локально потеряны. Еще один оставался в воздухе, однако уже в 11:03 прозвучал отбой тревоги.