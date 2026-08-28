Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Сколько человек пострадали в результате удара по Киевской области?

В результате утренней вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области погиб человек. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу.

В Фастовском районе от обстрела пострадала женщина, получившая порезы рук.

Это снова удар по мирным жителям. За каждой такой новостью – чья-то жизнь, семья, близкие,

– написал чиновник.

Напомним, ранее он сообщил о разрушениях в результате обстрелов в Фастовском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Бучанском районах.

По словам Ткаченко, повреждены 14 складских помещений, 16 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, 16 транспортных средств.

В Святопетровском российские беспилотники поразили склад "Новой почты" и расположенное рядом производство. Примерно через час последовал повторный удар. После атаки в районе возникло сильное задымление. Жителей призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

Известно, что российские войска также уничтожили сортировочный центр "Новой почты" в Сумах. Оккупанты сбросили 4 управляемые авиабомбы на терминал, в результате чего также были повреждены 3 грузовика.