Про це повідомив глава Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Скільки людей постраждали через удар по Київщині?

Унаслідок ранкової ворожої атаки в Бучанському районі Київщини загинула людина. Ще один чоловік дістав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

У Фастівському районі від обстрілу постраждала жінка, отримавши порізи руки.

Це знову удар по мирних людях. За кожною такою новиною – чиєсь життя, родина, близькі,

– написав чиновник.

Нагадаємо, раніше він повідомив про руйнування внаслідок обстрілу у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

За словами Ткаченка, пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів.

У Святопетрівському російські безпілотники влучили у склад "Нової пошти" та розташоване поруч виробництво. Приблизно за годину стався повторний удар. Після атаки в районі виникло сильне задимлення. Жителів закликали зачинити вікна та не виходити на вулицю.

Відомо, що російські війська також знищили сортувальний центр "Нової пошти" у Сумах. Окупанти скинули 4 керовані авіабомби на термінал, унаслідок чого також пошкоджено 3 вантажівки.