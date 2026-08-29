Настоящий апокалипсис под Киевом: появились жуткие кадры после взрывов на складах

В сети появились кадры с места масштабных ударов российских войск в Киевской области, где вспыхнули пожары и произошли взрывы. Последствия атаки оказались трагическими –: десятки погибших и пострадавших.

24 Канал собрал кадры последствий российского террора в окрестностях столицы.

Что известно об ударе по складам в Киевской области?

Уже три суток Россия проводит атаки на склады в Киевской области. Известно об уничтожении инфраструктуры в различных районах. К сожалению, есть раненые и погибшие.

Ужасающие последствия имел удар по предприятию в селе Мила Бучанского района 28 августа. После попадания на территории объекта произошла детонация, из-за чего ситуация значительно осложнилась. По состоянию на утро 29 августа известно как минимум о 37 погибших и 42 пострадавших. Среди раненых – четверо детей, семеро пострадавших находятся в больницах. Из зоны чрезвычайной ситуации эвакуировали 381 человека, в том числе 59 детей.

Взрывами также повреждено около 50 жилых домов, а среди пострадавших объектов оказался пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью.

Последствия удара по Бучанскому району / Фото Константина и Влады Либеровых

Масштабный пожар, возникший после атаки на склад боеприпасов в Киевской области: смотрите видео

В результате нового вражеского удара возникли масштабные пожары на логистических объектах. С самого утра на местах российских обстрелов работают спасатели. После ночной атаки враг нанес повторный удар, из-за которого спасателям пришлось ликвидировать новые очаги возгорания. В настоящее время пожарные работают сразу на нескольких участках, где тушат масштабные пожары и ликвидируют последствия вражеских атак.

Спасатели показали, как ликвидируют последствия атаки в Киевской области / Фото ГСЧС

Авиация ГСЧС задействована в ликвидации последствий российского террора: смотрите видео

Напомним, утром 29 августа российские беспилотники провели атаку на Бориспольский район Киевской области. В результате удара погибла 14-летняя девочка, также есть раненые и повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Киеве россияне убили еще одного ребенка. В результате падения вражеского БПЛА на Оболони в столице погибла двухлетняя девочка, получившая ранения во время атаки.

Кроме того, во время российской атаки на Бучанский район Киевской области погибглава Дмитровской общины Тарас Дидич. Чиновник отправился на место атаки, чтобы помочь местным жителям, однако сам попал под удар. Дидич возглавлял общину более 30 лет – с 1994 года. Коллеги вспоминают его как опытного и неравнодушного руководителя, который хорошо знал потребности жителей и не оставлял людей даже в самые сложные времена. В частности, во время российской оккупации Киевской области в 2022 году он оставался на месте, поддерживал жителей и помогал общине пережить один из самых тяжелых периодов.