24 Канал розповідає зібрав кадри наслідків російського терору поблизу столиці.

Що відомо про удар по складах на Київщині?

Три доби Росія атакує склади у Київській області. Відомо про знищення інфраструктури у різних районах. На жаль, є поранені та загиблі.

Жахливі наслідки має удар по підприємству у селі Мила Бучанського району 28 серпня. Після влучання на території об'єкта сталася детонація, через що ситуація значно ускладнилася. Станом на ранок 29 серпня відомо щонайменше про 37 загиблих та 42 постраждалих. Серед поранених – четверо дітей, семеро травмованих перебувають у лікарнях. Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину, серед яких 59 дітей.

Вибухами також пошкоджено близько 50 житлових будинків, а серед постраждалих об'єктів опинився пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Наслідки удару по Бучанському районі / Фото Костянтина і Влади Ліберових

Масштабна пожежа, яка виникла після атаки на склад боєприпасів на Київщині: дивіться відео

Внаслідок нового ворожого удару виникли масштабні пожежі на логістичних об'єктах. Від самого ранку на місцях російських обстрілів працюють рятувальники. Після нічної атаки ворог завдав повторного удару, через який надзвичайникам довелося ліквідовувати нові осередки займання. Наразі вогнеборці працюють одразу на кількох локаціях, де гасять масштабні пожежі та ліквідовують наслідки ворожих атак.

Рятувальники показали, як ліквідовують наслідки атаки у Київській області / Фото ДСНС

Авіація ДСНС залучена до ліквідації наслідків російського терору: дивіться відео

Нагадаємо, уранці 29 серпня російські безпілотники атакували Бориспільський район Київщини. Внаслідок удару загинула 14-річна дівчинка, також є поранені та пошкоджені житлові будинки й цивільна інфраструктура. У Києві росіяни вбили ще одну дитину. Внаслідок падіння ворожого БпЛА на Оболоні в столиці загинула дворічна дівчинка, яка отримала поранення під час атаки.

Також, під час російського обстрілу Бучанського району на Київщині загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Посадовець вирушив на місце атаки, щоб допомогти місцевим жителям, однак сам потрапив під удар. Дідич очолював громаду понад 30 років – із 1994 року. Колеги згадують його як досвідченого та небайдужого керівника, який добре знав потреби мешканців і не залишав людей навіть у найскладніші часи. Зокрема, під час російської окупації Київщини у 2022 році він залишався на місці, підтримував жителів та допомагав громаді пережити один із найтяжчих періодів.