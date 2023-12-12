В ВСУ объяснили, повлиял ли сбой в Киевстар на работу военных
В Вооруженных Силах Украины рассказали, повлияла ли атака на мобильный оператор Киевстар на украинских военных на фронте.
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона рассказал, повлиял ли сбой Киевстар на работу военных.
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Влияет ли сбой Киевстар на работу ВСУ
Фите рассказал, что ситуация со сбоем в работе мобильного оператора Киевстар не помешала работе украинских военнослужащих на линии фронта.
По его словам, непосредственно на линии фронта военные пользуются иной связью. А те, что дальше фронта, тоже не имеют проблем.
Нет влияния ситуации на действия военнослужащих. Для обычных гражданских граждан возможно есть какие-то неудобства, но для военнослужащих совершенно не имеет никакого значения,
– сказал Фитьо.
Атака на Киевстар: что знать
- Утром 12 декабря Киевстар столкнулся с масштабной хакерской атакой на ядро сети, из-за чего эрежа потерпела сбой.
- У пользователей не работает связь, а у некоторых – домашний интернет. Кроме того, поскольку многие терминалы работают от Киевстара, в некоторых магазинах есть проблемы с оплатой. Также вышли из строя некоторые банкоматы.
- Также во многих городах не работают система оповещения воздушной тревоги и уличное освещение.
- В компании пообещали компенсацию клиентам. Однако гендиректор компании пока не может спрогнозировать сроки обновления сервисов Киевстар.