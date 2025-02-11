Всю ночь и утро – воздушные тревоги: на Кировоградщине дроны повредили дома, зацепило ЛЭП

Неспокойной выдалась ночь на 11 февраля в Украине из-за очередных атак России. Известно, в частности, о повреждениях на Кировоградщине.

В регионе всю ночь и утро раздавались воздушные тревоги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

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На Кировоградщине повреждены несколько домов

По сообщению ОВА, в результате атаки пострадал Кропивницкий район.

Там обломками сбитого российского беспилотника повреждены окна и кровли в нескольких частных домовладениях.

Задело также воздушные линии электропередач,

– добавил Райкович.

К счастью, предварительно обошлось без пострадавших.

Сейчас специалисты обследуют прилегающую территорию.

Напомним, что в результате атаки этой ночью также пострадала соседняя Полтавщина. Там российская армия атаковала газовую инфраструктуру. Поэтому 9 населенных пунктов Миргородского района остались без газа.

Также этой ночью ПВО работала на Киевщине. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры допущено не было. Однако в одном из районов взрывной волной поврежден детсад, два здания школы, детская площадка и частный дом.