Всю ночь и утро – воздушные тревоги: на Кировоградщине дроны повредили дома, зацепило ЛЭП
Неспокойной выдалась ночь на 11 февраля в Украине из-за очередных атак России. Известно, в частности, о повреждениях на Кировоградщине.
В регионе всю ночь и утро раздавались воздушные тревоги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Кировоградской ОГА Андрея Райковича.
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На Кировоградщине повреждены несколько домов
По сообщению ОВА, в результате атаки пострадал Кропивницкий район.
Там обломками сбитого российского беспилотника повреждены окна и кровли в нескольких частных домовладениях.
Задело также воздушные линии электропередач,
– добавил Райкович.
К счастью, предварительно обошлось без пострадавших.
Сейчас специалисты обследуют прилегающую территорию.
Напомним, что в результате атаки этой ночью также пострадала соседняя Полтавщина. Там российская армия атаковала газовую инфраструктуру. Поэтому 9 населенных пунктов Миргородского района остались без газа.
Также этой ночью ПВО работала на Киевщине. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры допущено не было. Однако в одном из районов взрывной волной поврежден детсад, два здания школы, детская площадка и частный дом.