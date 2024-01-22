Могут усилить такие удары: с какой целью россияне обстреляли Кировоградскую область

Оккупанты 21 января ударили по Кропивницкому баллистикой. Поскольку это аграрный город, то можно предположить, что враг обстрелял военный аэродром Канатово. Однако захватчики в ближайшее время могут пытаться регулярно наносить удары почти по всем аэродромам, до которых они могут дотянуться.

Такое мнение 24 Каналу допустил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что все, чтобы аэродромы не были площадками, например, для экстренного приземления самолета. Также их могут использовать для дозаправки бортов. Как сообщили местные СМИ, в Кропивницком слышали не менее 2 взрывов.

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"Я не исключаю, что они сейчас наносят эти удары, чтобы уменьшить количество таких площадок. Чтобы значительно усложнять возможности F-16, например, по экстренной посадке", – предположил Александр Коваленко.

Условно, если американский истребитель получил повреждения, ему нужно экстренно сесть. Он будет это делать на ближайшем аэродроме. Даже, если на нём нет инфраструктуры для принятия таких бортов. Затем самолет оттуда эвакуируют. Поэтому так россияне, вероятно, минимизируют количество таких площадок.

В то же время, по мнению военно-политического обозревателя, F-16, которые получит Украина, не будут базироваться на аэродроме, до которого достает вражеская баллистика.

Если бы даже и размещались они там, то там была бы расположена и система противовоздушной обороны, которая бы гарантировала перехват баллистических ракет. Мы видим, что они не перехватываются. Они (оккупанты – 24 Канал) постоянно наносят удары,

– сказал Коваленко.

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