Россияне атаковали Краматорск: один человек погиб, среди 13 пострадавших есть дети

Россия продолжает атаковать Украину и терроризировать мирное население. 25 февраля оккупанты нанесли удар по Краматорску, что в Донецкой области.

Сейчас над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

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Что известно о последствиях удара по Краматорску

По словам председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, россияне атаковали город днем 25 февраля. Впоследствии городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что под вражеским ударом оказался частный сектор.

Последствия удара по Краматорску / Фото Краматорского городского совета

По состоянию на 17:05 один человек погиб, еще 13 ранены, среди них – 3 детей. На месте продолжается ликвидация последствий, всем раненым оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства обстрела и количество разрушений еще устанавливают.

Россия не прекращает цинично наносить удары по украинским городам и селам. В частности, в ночь на 25 февраля враг атаковал Украину 213 ударными БпЛА и 7 крылатыми ракетами X-101. Силам ПВО удалось сбить 6 ракет и 133 беспилотника.