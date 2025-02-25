Наразі над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Краматорську міську раду.

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Що відомо про наслідки удару по Краматорську

За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, росіяни атакували місто вдень 25 лютого. Згодом міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що під ворожим ударом опинився приватний сектор.

Наслідки удару по Краматорську / Фото Краматорської міської ради

Станом на 17:05 одна людина загинула, ще 13 поранено, серед них – 3 дітей. На місці триває ліквідація наслідків, усім пораненим надається медична допомога. Усі обставини обстрілу та кількість руйнувань ще встановлюють.

Росія не припиняє цинічно завдавати ударів по українських містах та селах. Зокрема, у ніч на 25 лютого ворог атакував Україну 213 ударними БпЛА та 7 крилатими ракетами X-101. Силам ППО вдалося збити 6 ракет та 133 безпілотники.