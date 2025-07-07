Конкурент "Лютого": завод в Подмосковье атаковал новый дрон FP-1, – Defence Express

Утром 7 июля украинские дроны дальнего действия FP-1 успешно поразили "Краснозаводской химический завод" в Московской области, который расположен всего в 70 километрах от столицы России. Это означает прорыв через плотную российскую систему ПВО вокруг Москвы.

Судя по видео очевидцев, атаковали цель в Подмосковье дронами FP-1. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о дронах FP-1, атаковавших завод в Подмосковье

Этот завод известен как производитель патронов 12 калибра, капсюлей, а также оборудования для гранат и пиротехнических спецсредств. После 2022 года предприятие могло быть привлечено к производству другой похожей продукции, например, снаряжения боевых частей.

На видео, которое сняли местные жители, зафиксировано пролет беспилотников и до 7 взрывов непосредственно на территории объекта. Анализ кадров позволил идентифицировать дроны как FP-1 – украинскую новинку, которую впервые публично продемонстрировали в мае. Этот БПЛА имеет боевую часть до 120 килограммов и способен преодолевать до 1600 километров.

Хотя FP-1 внешне похож на дроны "Лютый", он отличается конструкцией: имеет прямое широкое крыло, узкий фюзеляж и запускается с твердотопливного ускорителя. Ранее возможно было отличать дроны и за счет шасси, но на последних видео можно заметить, что и "Лютый" теперь летает без шасси.



БпЛА FP-1 / Коллаж Defence Express



Дрон "Лютый" в версии без шасси

Особое внимание привлекает то, что завод находится под прикрытием московской ПВО. Краснозаводск расположен рядом с "Московским большим кольцом" – кольцевой бетонной дорогой, которую построили еще в 50-х годах для логистики ПВО советской столицы. Эта инфраструктура до сих пор активна и является первой линией ПВО Москвы.

Более того, на видео не видно и не слышно работы ПВО. Это и не первая атака на цель к северу от Москвы: 4 июля похожий удар был нанесен по НИИ прикладной химии в Сергиевом Посаде, всего в 12 километрах от Краснозаводска.

Таким образом, FP-1 демонстрирует стабильную способность наносить точечные удары по стратегическим военно-промышленным объектам России даже в Подмосковье. Благодаря более мощной боевой части этот дрон способен наносить большие разрушения таким промышленным объектам.