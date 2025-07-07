Судячи з відео очевидців, атакували ціль у Підмосков'ї дронами FP-1. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Дивіться також У ЦПД підтвердили атаку на хімічний завод у Московській області: що там виробляють

Що відомо про дрони FP-1, що атакували завод у Підмосков'ї

Цей завод відомий як виробник патронів 12 калібру, капсюлів, а також обладнання для гранат і піротехнічних спецзасобів. Після 2022 року підприємство могло бути залучене до виробництва іншої схожої продукції, наприклад, спорядження бойових частин.

На відео, яке зняли місцеві жителі, зафіксовано проліт безпілотників та до 7 вибухів безпосередньо на території об'єкта. Аналіз кадрів дозволив ідентифікувати дрони як FP-1 – українську новинку, яку вперше публічно продемонстрували у травні. Цей БПЛА має бойову частину до 120 кілограмів і здатен долати до 1600 кілометрів.

Хоч FP-1 зовні схожий на дрони "Лютий", він відрізняється конструкцією: має пряме широке крило, вузький фюзеляж і запускається з твердопаливного прискорювача. Раніше можливо було відрізняти дрони й за рахунок шасі, але на останніх відео можна помітити, що й "Лютий" тепер літає без шасі.



БпЛА FP-1 / Коллаж Defence Express



Дрон "Лютий" у версії без шасі

Особливу увагу привертає те, що завод знаходиться від прикриттям московської ППО. Краснозаводськ розташований поряд з "Московським великим кільцем" – кільцевою бетонною дорогою, яку побудували ще у 50-х роках для логістики ППО радянської столиці. Ця інфраструктура досі активна і є першою лінією ППО Москви.

Ба більше, на відео не видно і не чутно роботи ППО. Це і не перша атака на ціль на північ від Москви: 4 липня схожий удар було завдано по НДІ прикладної хімії в Сергієвому Посаді, всього за 12 кілометрів від Краснозаводська.

Таким чином, FP-1 демонструє стабільну здатність завдавати точкових ударів по стратегічних військово-промислових об’єктах Росії навіть у Підмосков'ї. Завдяки потужнішій бойовій частині цей дрон знатний завдавати більших руйнувань таким промисловим об'єктам.