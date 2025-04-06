Сделали все, что могли: в каком состоянии 4-летний Ярчик, который серьезно пострадал в Кривом Роге

Россия 4 апреля атаковала баллистической ракетой Кривой Рог. Сейчас идет борьба за жизнь взрослых и детей, которые выжили после этого циничного удара.

В частности, стало известно о состоянии 4-летнего мальчика Ярчика, у которого повреждены все органы в животе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".

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Врачи удалили Ярчику несколько органов

Ярчик во время российской атаки играл на детской площадке, где и получил тяжелые травмы.

З Кривого Рога его в тяжелом состоянии пришлось перевезти в Днепр.

Мальчику врачи уже удалили селезенку, желчный пузырь, часть печени, также спасали кишечник.

Сегодня (6 апреля – 24 Канал) была вторая операция. Врачи сказали, что сделали все, что было в их силах. Все, что они хотели сделать. А как будет дальше, будет видно по восстановлению. Время покажет. Сейчас Ярчик под аппаратом искусственного дыхания. С бесконечным количеством трубочек и лекарств, которые туда подаются,

– рассказала мама Анна Бихно.

Как сообщили в "Свои. Кривой Рог", российская ракета на той площадке также убила отца женщины и ее племянницу. Девочке Арине было 7 лет.

Сейчас близкая подруга Анны Кристина открыла сбор средств для спасения Ярчика.