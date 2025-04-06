Зокрема, стало відомо про стан 4-річного хлопчика Ярчика, у якого пошкоджені всі органи в животі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

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Лікарі видалили Ярчику декілька органів

Ярчик під час російської атаки грався на дитячому майданчику, де й отримав важкі травми.

З Кривого Рогу його у тяжкому стані довелося перевезти до Дніпра.

Хлопчику лікарі уже видалили селезінку, жовчний міхур, частину печінки, також рятували кишківник.

Сьогодні (6 квітня – 24 Канал) була друга операція. Лікарі сказали, що зробили все, що було в їхніх силах. Все, що вони хотіли зробити. А як буде далі, буде видно по відновленню. Час покаже. Зараз Ярчик під апаратом штучного дихання. З безконечною кількістю трубочок і ліків, які туди подаються,

– розповіла мама Анна Бихно.

Як повідомили у "Свої. Кривий Ріг", російська ракета на тому майданчику також вбила батька жінки та її племінницю. Дівчинці Аріні було 7 років.

Наразі близька подруга Анни Христина відкрила збір коштів для порятунку Ярчика.